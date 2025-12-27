Массированный русский удар по территории Украины продолжается с ночи. Основной целью неприятеля остается энергетическая и гражданская инфраструктура.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, враг применил почти 500 дронов, значительное количество Шахедов, а также около 40 ракет, среди которых были и Кинжалы.

Зеленский о массированном обстреле Украины

Президент отметил, что в результате атаки зафиксированы попадания по жилым домам. В одном из них под завалами спасатели ищут человека.

В части районов Киева и области отсутствует электроснабжение и отопление, продолжается ликвидация пожаров.

– К сожалению, есть попадания и повреждены обычные жилые дома. Под завалами одного из них спасатели ищут человека, – сказал президент.

По его словам, на некоторых энергетических объектах уже работают ремонтные бригады, а там, где это пока невозможно, персонал находится в укрытиях и приступит к работам после отбоев воздушных тревог.

Отдельно Зеленский прокомментировал вопрос о реакции России на международные предложения по завершению войны.

– А где же российский ответ на предложения окончить войну, предоставленную Соединенными Штатами и миром? Российские представители ведут долгие разговоры, но в реальности за них говорят Кинжалы и Шахеды, – подчеркнул он.

Президент подчеркнул, что эти атаки демонстрируют истинное отношение руководства РФ к миру и заявил о необходимости усиления международного давления.

– Они не хотят заканчивать войну и пытаются использовать каждую возможность, чтобы нанести больше боли Украине… И это значит, что недостаточно ответного давления, – добавил Зеленский.

Глава государства также призвал партнеров к решительным действиям и отметил важность бесперебойной поддержки украинской противовоздушной обороны.

– Снабжение ПВО должно быть достаточным и своевременным, особенно сейчас, когда мы в этом нуждаемся. Не должно быть задержек в защите жизней, – отметил он.

Владимир Зеленский сообщил, что Украина продолжит активную дипломатическую работу и обсудит вопросы безопасности с европейскими лидерами, премьер-министром Канады и Президентом США.

