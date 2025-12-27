Зеленский о гарантиях безопасности: США предлагают 15 лет с возможностью продления
- Зеленский рассказал о предложении США по послевоенным гарантиям безопасности для Украины.
- Пакт предусматривает срок действия 15 лет с возможностью продления.
- Документы еще нуждаются в обсуждении технических моментов перед подачей на ратификацию.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о текущем состоянии переговоров по послевоенным гарантиям безопасности для Украины со стороны США, отметив, что нынешнее предложение предусматривает срок действия 15 лет.
Об этом он рассказал в интервью Axios.
Гарантии безопасности США для Украины
По словам Зеленского, документы по гарантиям безопасности готовы, однако остаются отдельные технические моменты, требующие дополнительного обсуждения.
Одним из них является продолжительность соглашения: США предложили 15-летний пакт с возможностью продления.
– Я думаю, что нам нужно больше 15 лет, – отметил Зеленский, добавив, что сочтет большим успехом, если американский президент Дональд Трамп поддержит это во время их встречи.
Президент подчеркнул, что и Украина, и США подадут документ о гарантиях безопасности на ратификации в свои законодательные органы.
По его словам, гарантии, которые планируется финализировать на заседании Коалиции решительных в Париже в январе 2026 года, будут включать три линии: присутствие иностранных войск в Украине и обязательства, подобные статье 5 устава НАТО.
Ранее Зеленский сообщал, что 20-пунктный план мирного урегулирования войны, развязанной Россией против Украины, готов уже на 90%.