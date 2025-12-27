Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о текущем состоянии переговоров по послевоенным гарантиям безопасности для Украины со стороны США, отметив, что нынешнее предложение предусматривает срок действия 15 лет.

Об этом он рассказал в интервью Axios.

Гарантии безопасности США для Украины

По словам Зеленского, документы по гарантиям безопасности готовы, однако остаются отдельные технические моменты, требующие дополнительного обсуждения.

Одним из них является продолжительность соглашения: США предложили 15-летний пакт с возможностью продления.

– Я думаю, что нам нужно больше 15 лет, – отметил Зеленский, добавив, что сочтет большим успехом, если американский президент Дональд Трамп поддержит это во время их встречи.

Президент подчеркнул, что и Украина, и США подадут документ о гарантиях безопасности на ратификации в свои законодательные органы.

По его словам, гарантии, которые планируется финализировать на заседании Коалиции решительных в Париже в январе 2026 года, будут включать три линии: присутствие иностранных войск в Украине и обязательства, подобные статье 5 устава НАТО.

Ранее Зеленский сообщал, что 20-пунктный план мирного урегулирования войны, развязанной Россией против Украины, готов уже на 90%.

