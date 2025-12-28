Графики отключений света 29 декабря будут действовать в большинстве областей — Укрэнерго
В понедельник, 29 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и ограничения мощности для промышленных потребителей.
Отключение света 29 декабря 2025 года
Как пишет Укрэнерго, в понедельник в Украине будут действовать почасовые отключения света.
Причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
– Внимание! Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу – узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго просят, когда электроэнергия появляется по графику – потреблять ее экономно.
Графики отключения света на Днепропетровщине
ДТЭК обнародовал графики отключений на 29 декабря для Днепропетровской области.
Напомним, что в ночь на 27 декабря российские оккупанты атаковали Украину 40 ракетами и 519 беспилотниками. Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область.
В результате российского теракта более 40% жилых домов в Киеве и области остались без электроснабжения и отопления.
Со своей стороны член комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк сообщал, что для стабилизации ситуации со светом в Киеве и области нужно 2-3 дня.
Сложная ситуация с электроэнергией и в других регионах Украины.