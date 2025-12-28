Украина и РФ согласовали временное перемирие в районе ЗАЭС для ремонта – МАГАТЭ
- Временное прекращение огня позволило начать критические ремонты электролиний возле оккупированной ЗАЭС при посредничестве МАГАТЭ.
- Ремонт направлен на восстановление электропитания, без которого станция неоднократно оказывалась на грани аварийной ситуации.
- ЗАЭС остается элементом переговоров о потенциальном мирном соглашении, но без четких гарантий деоккупации и контроля Украины.
Украина и Россия договорились о временном прекращении огня в районе оккупированной РФ Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ на линии электропередач.
Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.
Прекращение огня для ремонта на ЗАЭС: что известно
Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил обе стороны за согласие и отметил, что это будет способствовать усилению ядерной безопасности.
– Команда МАГАТЭ осуществляет мониторинг ремонтных работ, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта, – говорится в сообщении.
Напомним, что с 5 марта 2022 года, когда началась российская оккупация, ЗАЭС неоднократно переживала полные и частичные блэкауты из-за потери всех линий электропитания, ведь станция получает э/э из ОЭС Украины.
В МАГАТЭ заявляют, что до полномасштабной войны ЗАЭС имела 10 линий электропередач, шесть из которых – на 750 кВ и четыре – на 330 кВ.
После оккупации крупнейшая в Европе атомная станция, имеющая шесть блоков по 1 ГВт, после оккупации не производит электроэнергию с 11 сентября 2022 года.
ЗАЭС является одним из самых проблемных вопросов относительно возможности мирного соглашения Украины с РФ при посредничестве США.
Президент Владимир Зеленский сообщает, что в Вашингтоне предлагают, чтобы станция в оккупированном Энергодаре совместно управлялась Украиной, США и РФ в долях 33% для каждой страны.
Между тем Украина предлагает, чтобы станцию переняло на себя совместное предприятие США и Украины 50 на 50.
Москва предложила Вашингтону то же самое, но без участия Украины.