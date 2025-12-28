Украина и Россия договорились о временном прекращении огня в районе оккупированной РФ Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ на линии электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба МАГАТЭ.

Прекращение огня для ремонта на ЗАЭС: что известно

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси поблагодарил обе стороны за согласие и отметил, что это будет способствовать усилению ядерной безопасности.

– Команда МАГАТЭ осуществляет мониторинг ремонтных работ, которые, как ожидается, продлятся несколько дней, в рамках постоянных усилий по предотвращению ядерной аварии во время военного конфликта, – говорится в сообщении.

Напомним, что с 5 марта 2022 года, когда началась российская оккупация, ЗАЭС неоднократно переживала полные и частичные блэкауты из-за потери всех линий электропитания, ведь станция получает э/э из ОЭС Украины.

В МАГАТЭ заявляют, что до полномасштабной войны ЗАЭС имела 10 линий электропередач, шесть из которых – на 750 кВ и четыре – на 330 кВ.

После оккупации крупнейшая в Европе атомная станция, имеющая шесть блоков по 1 ГВт, после оккупации не производит электроэнергию с 11 сентября 2022 года.

ЗАЭС является одним из самых проблемных вопросов относительно возможности мирного соглашения Украины с РФ при посредничестве США.

Президент Владимир Зеленский сообщает, что в Вашингтоне предлагают, чтобы станция в оккупированном Энергодаре совместно управлялась Украиной, США и РФ в долях 33% для каждой страны.

Между тем Украина предлагает, чтобы станцию переняло на себя совместное предприятие США и Украины 50 на 50.

Москва предложила Вашингтону то же самое, но без участия Украины.

