Российские войска нанесли массированный обстрел Херсона, в результате чего пострадала женщина.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Обстрел Херсона 28 декабря

По данным ГСЧС, в одном из районов города из-за вражеских ударов возникли пожары. Огонь охватил частные жилые дома, балкон на пятом этаже многоэтажки, гараж и легковой автомобиль.

Спасатели оперативно прибыли на места попадания и приступили к ликвидации последствий обстрела.

Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько отметил, что российские войска снова атаковали город с применением реактивных систем залпового огня.

– Российские террористы снова нанесли массированный удар по городу с РСЗО. Огнем были покрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура. В настоящее время уточняем информацию о пострадавших, – сообщил он.

В результате атаки часть Херсона осталась без электроснабжения.

Специалисты оценивают масштабы повреждений энергетической инфраструктуры и планируют начать аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации безопасности.

