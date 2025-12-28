РФ накрыла Херсон из РСЗО: в городе пожары и обесточивание
- Российские войска массированно обстреляли Херсон, в городе зафиксированы пожары.
- Огонь охватил жилые дома, автомобили и объекты инфраструктуры.
- Часть города осталась без электроснабжения, есть пострадавшая.
Российские войска нанесли массированный обстрел Херсона, в результате чего пострадала женщина.
Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Обстрел Херсона 28 декабря
По данным ГСЧС, в одном из районов города из-за вражеских ударов возникли пожары. Огонь охватил частные жилые дома, балкон на пятом этаже многоэтажки, гараж и легковой автомобиль.
Спасатели оперативно прибыли на места попадания и приступили к ликвидации последствий обстрела.
Начальник Херсонской городской военной администрации Ярослав Шанько отметил, что российские войска снова атаковали город с применением реактивных систем залпового огня.
– Российские террористы снова нанесли массированный удар по городу с РСЗО. Огнем были покрыты жилые кварталы и критическая инфраструктура. В настоящее время уточняем информацию о пострадавших, – сообщил он.
В результате атаки часть Херсона осталась без электроснабжения.
Специалисты оценивают масштабы повреждений энергетической инфраструктуры и планируют начать аварийно-восстановительные работы с учетом ситуации безопасности.