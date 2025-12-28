Вынести на рассмотрение Конгресса поддержанные США гарантии безопасности для Украины в рамках предстоящего мирного соглашения с Россией готов президент США Дональд Трамп.

Как пишет CNN со ссылкой на американских чиновников, речь идет о комплексе гарантий безопасности, подобно статье 5 НАТО, который был согласован в начале месяца в течение двух дней переговоров в Берлине с участием представителей Украины, США и европейских стран.

Пакет предусматривает сдерживание дальнейшей российской агрессии, механизмы деэскалации и мониторинг выполнения предстоящего мирного соглашения, а также последствия для России в случае ее нарушения.

— Это самый мощный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень сильный пакет, — заявил высокопоставленный чиновник США.

Другой американский чиновник отметил, что Трамп назвал этот пакет “платиновым стандартом” того, что США могут предложить Украине, и готов подать его на рассмотрение Конгресса.

Чиновники добавляют, что, по мнению Трампа, он сможет убедить Москву согласиться с такими гарантиями безопасности в рамках мирного урегулирования. В то же время РФ, по их данным, продемонстрировала открытость к вступлению Украины в ЕС в рамках любого мирного соглашения.

Напомним, 28 декабря Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произошло перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться сегодня в главной столовой в резиденции Мар-а-Лаго.

