Трамп готов предоставить гарантии безопасности для Украины на рассмотрение Конгресса — CNN
- Речь идет о комплексе гарантий безопасности, по типу статьи 5 НАТО.
- В частности, пакет гарантий безопасности предусматривает сдерживание дальнейшей агрессии РФ.
- Также в документе прописаны механизмы деэскалации и мониторинг выполнения предстоящего мирного соглашения.
Вынести на рассмотрение Конгресса поддержанные США гарантии безопасности для Украины в рамках предстоящего мирного соглашения с Россией готов президент США Дональд Трамп.
Трамп готов вынести на рассмотрение Конгресса гарантии безопасности для Украины
Как пишет CNN со ссылкой на американских чиновников, речь идет о комплексе гарантий безопасности, подобно статье 5 НАТО, который был согласован в начале месяца в течение двух дней переговоров в Берлине с участием представителей Украины, США и европейских стран.
Пакет предусматривает сдерживание дальнейшей российской агрессии, механизмы деэскалации и мониторинг выполнения предстоящего мирного соглашения, а также последствия для России в случае ее нарушения.
— Это самый мощный набор протоколов безопасности, который они когда-либо видели. Это очень сильный пакет, — заявил высокопоставленный чиновник США.
Другой американский чиновник отметил, что Трамп назвал этот пакет “платиновым стандартом” того, что США могут предложить Украине, и готов подать его на рассмотрение Конгресса.
Чиновники добавляют, что, по мнению Трампа, он сможет убедить Москву согласиться с такими гарантиями безопасности в рамках мирного урегулирования. В то же время РФ, по их данным, продемонстрировала открытость к вступлению Украины в ЕС в рамках любого мирного соглашения.
Напомним, 28 декабря Дональд Трамп провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Это произошло перед встречей с президентом Украины Владимиром Зеленским, которая должна состояться сегодня в главной столовой в резиденции Мар-а-Лаго.