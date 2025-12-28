За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1200 российских окупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

Потери врага в войне на 28 декабря 2025 года

личного состава – около 1 204 510 (+1 200) человек,

танков – 11 469 (+5) ед,

боевых бронированных машин – 23 831 (+8) ед,

артиллерийских систем – 35 557 (+15) ед,

РСЗО – 1 581 (+2) ед,

средств ПВО – 1 264 ед,

самолетов – 434 ед,

вертолетов – 347 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 227 (+688) ед,

крылатых ракет – 4 136 (+29) ед,

кораблей / катеров – 28 ед,

подлодок – 2 ед,

автомобильной техники и автоцистерн –71 778 (+166) ед,

специальной техники – 4 029 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

