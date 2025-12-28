Ситуация в Гуляйполе действительно сложная, часть населенного пункта находится под контролем российских войск, сообщают Силы обороны Юга Украины.

Ситуация в Гуляйполе: что известно

Российские военные активно производят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления.

Кроме того, шу враг значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами НАРами (неуправляемыми авиационными ракетами), пытаясь уничтожить позиции наших военных и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта.

— За сутки, которые продолжаются, враг почти два десятка раз штурмовал наши позиции в городе, на улицах и сейчас идут ожесточенные бои, ведь несколько столкновений не прекращаются на данную минуту. Однако большую часть Гуляйполя продолжают удерживать Силы обороны Украины, — говорится в сообщении.

Отмечается, что наши подразделения находятся на позициях, проводят оборонительные действия, наносят контрудары, ведут поисково-ударные действия по уничтожению вражеских штурмовых групп, нанося противнику ощутимые потери.

Враг за сегодня в Гуляйполе потерял более трех сотен личного состава и шесть десятков единиц техники и вооружения.

Пока ситуация в Гуляйполе очень тяжелая. Однако в настоящее время у россиян нет полного контроля над этим населенным пунктом.

В Степногорске нашими подразделениями до сих пор ведутся оборонительные действия, оккупанты пытаются инфильтрироваться по главной дороге, ведущей в поселок, и за нее тоже продолжаются ожесточенные бои. Однако часть поселка находится под контролем украинских защитников.

Силы обороны подчеркивают, что заявления кремлевского диктатора Владимира Путина и доклады начальника Генштаба РФ Валерия Герасимова относительно Гуляйполя и Степногорска – напоминают ситуацию с Купянском, который они “захватывали” уже несколько раз.

Наши военные подчеркивают, что поспешность таких “блиц-кригов” обусловлена ​​предстоящей встречей президентов Украины и США, которая должна состояться в ближайшее время.

