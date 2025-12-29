Без света 9 тыс. жителей Киевщины и 215 населенных пунктов: ситуация в энергосистеме после атак РФ и непогоды
- На левобережье Киева и в отдельных районах области действуют аварийные отключения.
- Также из-за непогоды в ряде регионов обесточены потребители в 215 населенных пунктах.
- В других областях Украины действуют почасовые отключения света.
Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за обстрелов РФ и непогоды, сообщил во время брифинга заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.
Состояние энергосистемы на 29 декабря
На прошлой неделе враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. Энергосистема подверглась одной массированной и более 43 прицельным атакам, зафиксировано около 118 повреждений сетей, сообщают в Минэнерго.
– Несмотря на постоянные атаки, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Объединенная энергосистема Украины целостна и продолжает работать синхронно с энергосистемой континентальной Европы, — говорится в сообщении.
Отмечается, что для балансировки активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления. Аварийные бригады, технические службы и профильные подразделения работают в усиленном режиме.
Последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевщины. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются.
По состоянию на утро в Киевской области без электроснабжения остаются более 9 тысяч потребителей. На левобережье Киева и в отдельных районах области действуют аварийные отключения.
Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов обесточены потребители в 215 населенных пунктах. Для стабилизации работы энергосистемы в отдельных областях вынужденно применяются аварийные отключения.
В других регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
Напомним, что четыре раза Россия атаковала объекты группы Нафтогаз, в частности, Херсонскую ТЭЦ, которая является единственным источником тепла для города. Идет ликвидация последствий. После очередной атаки Херсонской ТЭЦ одной работнице ТЭЦ оказывается медицинская помощь.