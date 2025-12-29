Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за обстрелов РФ и непогоды, сообщил во время брифинга заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Состояние энергосистемы на 29 декабря

На прошлой неделе враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. Энергосистема подверглась одной массированной и более 43 прицельным атакам, зафиксировано около 118 повреждений сетей, сообщают в Минэнерго.

– Несмотря на постоянные атаки, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Объединенная энергосистема Украины целостна и продолжает работать синхронно с энергосистемой континентальной Европы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для балансировки активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления. Аварийные бригады, технические службы и профильные подразделения работают в усиленном режиме.

Сейчас смотрят

Последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевщины. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются.

По состоянию на утро в Киевской области без электроснабжения остаются более 9 тысяч потребителей. На левобережье Киева и в отдельных районах области действуют аварийные отключения.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов обесточены потребители в 215 населенных пунктах. Для стабилизации работы энергосистемы в отдельных областях вынужденно применяются аварийные отключения.

В других регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Напомним, что четыре раза Россия атаковала объекты группы Нафтогаз, в частности, Херсонскую ТЭЦ, которая является единственным источником тепла для города. Идет ликвидация последствий. После очередной атаки Херсонской ТЭЦ одной работнице ТЭЦ оказывается медицинская помощь.

Читайте также
Графики отключений света 29 декабря будут действовать в большинстве областей — Укрэнерго
яка ситуація зі світлом в Україні

Связанные темы:

відключення світлаЭнергетика
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.