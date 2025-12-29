Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной из-за обстрелов РФ и непогоды, сообщил во время брифинга заместитель министра энергетики Украины Николай Колесник.

Состояние энергосистемы на 29 декабря

На прошлой неделе враг ежедневно атаковал объекты энергетической инфраструктуры Украины. Энергосистема подверглась одной массированной и более 43 прицельным атакам, зафиксировано около 118 повреждений сетей, сообщают в Минэнерго.

– Несмотря на постоянные атаки, ситуация в энергосистеме остается сложной, но контролируемой. Объединенная энергосистема Украины целостна и продолжает работать синхронно с энергосистемой континентальной Европы, — говорится в сообщении.

Отмечается, что для балансировки активно используется импорт электроэнергии, а также применяются меры по ограничению потребления. Аварийные бригады, технические службы и профильные подразделения работают в усиленном режиме.

Последняя атака РФ привела к существенным повреждениям энергетической инфраструктуры Киевщины. В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются.

По состоянию на утро в Киевской области без электроснабжения остаются более 9 тысяч потребителей. На левобережье Киева и в отдельных районах области действуют аварийные отключения.

Из-за неблагоприятных погодных условий в ряде регионов обесточены потребители в 215 населенных пунктах. Для стабилизации работы энергосистемы в отдельных областях вынужденно применяются аварийные отключения.

В других регионах действуют графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Напомним, что четыре раза Россия атаковала объекты группы Нафтогаз, в частности, Херсонскую ТЭЦ, которая является единственным источником тепла для города. Идет ликвидация последствий. После очередной атаки Херсонской ТЭЦ одной работнице ТЭЦ оказывается медицинская помощь.

