Во вторник, 30 декабря, стабилизационные меры в энергосистеме будут применяться в большинстве областей Украины.

Графики отключения света по Украине

Как сообщила компания Укрэнерго, завтра в большинстве областей Украины будут действовать графики почасовых отключений электроэнергии и ограничения мощности для промышленных потребителей.

Ограничительные меры были введены в результате ракетно-дроновых атак РФ на энергообъекты Украины.

— Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по вашему адресу — узнавайте на официальных страницах облэнерго в вашем регионе, — отмечается в сообщении.

Графики отключения света в Днепре и области 30 декабря

Компания ДТЭК предоставила графики отключения света, которые будут действовать завтра в Днепре и Днепропетровской области.

Напомним, по словам исполняющего обязанности министра энергетики Артема Некрасова, Украина сможет отменить графики отключений электроэнергии ориентировочно через два месяца, если российские атаки на энергетическую инфраструктуру полностью прекратятся.

Некрасов отметил, что за три осенних месяца Россия повредила около 8 тыс. МВт генерирующих мощностей.

По состоянию на декабрь удалось восстановить ориентировочно половину, однако враг продолжает атаковать энергосистему.

