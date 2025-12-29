За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 186 боевых столкновений.

Захватчики нанесли 38 авиационных ударов, сбросив 102 управляемые авиабомбы.

Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2780 дронов-камикадзе и осуществили 2539 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 28 декабря.

Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

