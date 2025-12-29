Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Карта боевых действий на 29 декабря 2025 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 186 боевых столкновений.
Захватчики нанесли 38 авиационных ударов, сбросив 102 управляемые авиабомбы.
Кроме этого, россияне привлекли для поражения 2780 дронов-камикадзе и осуществили 2539 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 28 декабря.
Карта боевых действий в Украине на 29 декабря 2025
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
