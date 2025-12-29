Энергетики планируют выйти на стабильные графики электроснабжения на левом берегу Киева, в Бориспольском и Броварском районах в период с 31 декабря по 1 января.

Восстановление электроснабжения в Вышгороде ожидается до конца дня 30 декабря.

Об этом сообщил руководитель энергетических программ Украинского института будущего Андриан Прокип.

Графики света на левом берегу Киева и области: что известно

— Левый берег столицы, Бориспольский и Броварской районы – пока продолжаются экстренные отключения. Оборудование получило значительные повреждения. Энергетики планируют выйти на стабильные графики 31 декабря – 1 января, – написал Прокип в Facebook.

По его словам, темпы восстановительных работ зависят от количества и продолжительности воздушных тревог, поскольку во время опасности все работы прекращаются.

— Вышгород – ситуация самая сложная. 9 тыс. потребителей остаются без света третьи сутки. Ремонтные бригады работают без остановок. Ожидается восстановление электроснабжения до конца дня 30 декабря, – отметил Прокип.

Он подчеркнул, что российская атака на Киев и Киевскую область 27 декабря была целенаправленной попыткой оставить регион без света.

В результате вражеских ударов были повреждены теплоэлектроцентрали, трансформаторное оборудование и магистральные линии электропередачи.

Россияне впервые массированно применили в Киевской области ракеты со шрапнелью. Мелкие осколки повредили металлические конструкции и защитные элементы оборудования.

Это привело к значительно более серьезным разрушениям, чем могли бы быть только от действия взрывной волны.

В первые часы после атаки без электроснабжения остались более 1,1 млн абонентов, из них 770 тыс. в Киеве и еще 330 тыс. в Киевской области.

Состояние сетей на левом берегу Киева

СЕО энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко сообщил в Facebook, что на левом берегу столицы сохраняются проблемы с состоянием сетей.

Это пока не позволяет перейти к почасовым графикам электроснабжения, как это было сделано на правом берегу Киева, хотя и с существенными ограничениями.

— Уже несколько раз левый берег пытались переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться к экстренным отключениям, – объяснил Коваленко.

Он заверил, как только появится техническая возможность перейти на почасовые графики для всех киевлян или полностью отказаться от ограничений, энергетики сразу это сделают.

Руководитель департамента диспетчерского управления ДТЭК Киевские электросети Александр Свистун сообщил, что на правом берегу Киева электроэнергию подают по почасовым графикам.

Левобережные районы столицы – Дарницкий, Днепровский и Деснянский – “живут по другим графикам, но к сожалению, у них света больше нет, чем есть”.

