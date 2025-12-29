Первые операторы критической инфраструктуры в сфере энергетики и ОПК уже закупили и установили средства РЭБ для защиты собственных объектов.

Первые объекты критической инфраструктуры уже имеют средства РЭБ

Средства РЭБ уже стоят на защите объектов, сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Эта инициатива реализуется Министерством обороны, исполнения тем самым решение Ставки Верховного Главнокомандующего.

Сейчас смотрят

Известно, что компании могут использовать собственные либо привлеченные средства для закупки РЭБ.

К тому же, предприятие остается владельцем средств РЭБ. Поэтому оборудование не может быть перемещено в другой регион или для прикрытия другого объекта.

Для организации закупок Минобороны разработало и утвердило практические шаги по реализации экспериментального проекта.

Алгоритм участия в эксперименте:

Предприятие обращается к Минобороны по усилению противовоздушного прикрытия объекта критической инфраструктуры.

Минобороны моделирует угрозы и предоставляет несколько вариантов оборудования для прикрытия объекта.

После этого предприятие получает право купить или импортировать такое оборудование, а затем установить.

Предприятие не может самостоятельно применять мощные средства РЭБ, поэтому заключает договор о безвозмездной эксплуатации с воинской частью.

В/ч подключает эти средства РЭБ к общегосударственной системе ПВО и применяет их для прикрытия объекта критической инфраструктуры.

Это пример того, как государство, бизнес и украинская армия работают вместе для усиления защиты страны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.