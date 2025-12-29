В ночь на 29 декабря события разворачивались сразу по нескольким направлениям.

Ключевое внимание было приковано к переговорам между Украиной и США о завершении войны, гарантиях безопасности и территориальном вопросе.

В то же время в России сообщали о взрывах в районе военного аэродрома.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Атака на военный аэродром РФ

Поздно вечером 28 декабря и после полуночи в Республике Адыгея прогремели взрывы.

По сообщениям мониторинговых каналов и соцсетей, беспилотники атаковали район военного аэродрома.

Предварительно, под ударом оказался военный аэродром Ханская, который принадлежит Министерству обороны РФ и расположен в Майкопе.

Местные жители сообщали о серии взрывов в ночное время.

OSINT-аналитики, проанализировав видео с места событий, пришли к выводу, что российская ПВО работала именно вблизи военного аэродрома.

После взрывов жители Майкопа также жаловались на перебои с интернетом.

Официальной информации от российских властей об поражении аэродрома пока нет.

Известно, что на территории аэродрома Ханская базируется учебная авиационная часть — 272 авиационная база.

Донбасс и территориальный вопрос

Президент США Дональд Трамп заявил, что вопрос Донбасса и создания там так называемой свободной экономической зоны пока остается открытым.

В то же время, по его словам, Украина и США значительно приблизились к согласованию общего видения.

Трамп подчеркнул, что это один из самых сложных вопросов в рамках переговоров о завершении войны, ведь он касается захваченных территорий Украины.

Американский лидер признал, что окончательного решения еще нет, однако стороны находятся “значительно ближе” к его принятию.

Также президент США предположил, что территориальный вопрос может быть урегулирован в течение следующих месяцев.

По его словам, сейчас в переговорах остаются «одна или две очень сложные проблемы», и именно вопрос земли и оккупированных территорий является ключевым среди них.

Гарантии безопасности для Украины

Президент Владимир Зеленский сообщил о существенном прогрессе в части гарантий безопасности.

По его словам, гарантии безопасности между США и Украиной согласованы на 100%, а формат гарантий США — Европа — Украина находится на финальной стадии согласования.

Зеленский отметил, что в ходе переговоров были обсуждены все ключевые аспекты мирного соглашения.

В частности, 20-пунктный мирный план согласован на 90%, военный аспект — на 100%, а экономический блок, который президент назвал “планом процветания”, еще дорабатывается.

Глава государства также сообщил, что в январе команды Украины и США проведут новые встречи для завершения работы над всеми деталями договоренностей.

В переговорную группу с украинской стороны входят секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица и начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов.

Возможный визит Трампа в Украину

Президент США заявил, что пока не имеет четких планов относительно визита в Украину.

В то же время Дональд Трамп подчеркнул, что не исключает такой поездки, если она поможет заключить мирное соглашение и будет способствовать сохранению человеческих жизней.

Трамп подтвердил, что получил приглашение от украинской стороны приехать в Киев и выступить в Верховной Раде.

Он отметил, что пока не видит острой необходимости в визите, поскольку для заключения соглашения, по его мнению, это не является обязательным шагом.

Президент Владимир Зеленский со своей стороны подчеркнул, что Украина всегда открыта для таких визитов и готова принять американского лидера в любой момент.

Экономические выгоды для Украины после войны

Дональд Трамп заявил, что будущее соглашение о завершении войны принесет значительные экономические выгоды для Украины.

По его словам, страна будет нуждаться в масштабном восстановлении, а это открывает большие возможности для экономического роста.

Президент США также обратил внимание на наличие в Украине значительных ресурсов, в частности намекнул на потенциал соглашений в сфере редкоземельных минералов.

Он подчеркнул, что все это может стать основой для экономического восстановления и развития государства после войны.

В то же время Трамп отметил, что вопрос дальнейшей судьбы замороженных в Европе российских активов — должны ли они быть использованы для восстановления Украины или возвращены России — остается нерешенным.

Прекращение огня и позиция Путина

Отдельно Дональд Трамп прокомментировал вопрос возможного прекращения огня на время проведения референдума в Украине по мирному урегулированию.

По его словам, лидер РФ Владимир Путин не согласился на такое предложение.

Президент США объяснил, что Путин не хочет оказаться в ситуации, когда боевые действия придется останавливать, а затем снова возобновлять.

В то же время Трамп выразил убеждение, что путь к решению этого вопроса все же будет найден.

Кроме того, американский лидер заявил, что считает Путина “серьезно настроенным” на мир, несмотря на продолжение атак.

Он также отметил, что после завершения войны Россия якобы может быть вовлечена в процесс восстановления Украины, признав при этом противоречивость такого заявления.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

