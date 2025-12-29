Заявления россиян о якобы полном контроле над городом Родинское в Донецкой области не соответствуют действительности.

В Родинском продолжаются активные бои, враг пытается закрепиться, но потерпел неудачу. Об этом сообщает группировка войск Восток.

Россияне не захватили Родинское

— В Родинском ситуация сложная, продолжаются бои за город. Враг пытался закрепиться вдоль железной дороги к северу от города, а также в западных районах. Успеха не имел. Информация о полном контроле города врагом не соответствует действительности, — говорится в сообщении.

В ВСУ отмечают, что украинские подразделения продолжают активные действия в районе Покровско-Мирноградской агломерации, где российские войска несут значительные потери.

На Покровском направлении защитники остановили 52 штурмовые действия противника в районах населенных пунктов Червоный Лиман, Мирноград, Новоекономичное, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в направлениях Новопавловки, Нового Шахвого, Родинского, Сергеевки и Вольного.

За прошедшие сутки на этом направлении было ликвидировано 146 оккупантов, из которых 100 — безвозвратно.

Ситуация в Покровском и Мирнограде

В сообщении отмечается, что украинские силы продолжают удерживать контроль над северной частью Покровска.

В центральных районах города украинские воины блокируют дальнейшее продвижение противника.

— Захватчики продолжают активно действовать на западе Покровска. Цель неизменна — выход в район Гришиного. Но все атаки врага наши силы блокируют. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке, — говорится в сообщении.

В Мирнограде украинские подразделения удерживают оборонительные рубежи и уничтожают противника на подступах к городу. Для усиления обороны населенный пункт подкреплен дополнительными силами и средствами.

— Логистика остается затрудненной. Для усиления наших возможностей снабжения принимаются меры по расширению логистических коридоров к Мирнограду, — добавили в ВСУ.

В целом в зоне ответственности группировки войск Восток за прошедшие сутки противник понес наибольшие потери — 429 оккупантов.

Также украинские защитники уничтожили 986 беспилотников различных типов и 74 единицы другого вооружения и военной техники.

Напомним, 27 декабря Генеральный штаб ВСУ сообщил, что заявления Кремля о захвате Гуляйполя и Мирнограда не соответствуют действительности.

