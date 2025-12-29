Украина сможет отказаться от графиков отключений электроэнергии примерно через два месяца при условии полного прекращения российских ударов по энергетической инфраструктуре.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов в интервью Forbes Ukraine.

Что нужно для восстановления энергосистемы Украины

Артем Некрасов отметил, что соответствующие расчеты уже проводились, и при отсутствии новых атак энергосистема может быть восстановлена в течение двух месяцев.

— Недавно делали расчеты. Если сейчас удары прекратятся, то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца, — сказал он.

По словам и.о. министра, за три осенних месяца Россия повредила около 8 тыс. МВт генерирующих мощностей.

По состоянию на декабрь удалось восстановить примерно половину этой мощности, однако атаки продолжаются.

Некрасов подчеркнул, что Россия бьет не только по электростанциям, но и по электросетям, подстанциям и газодобывающей инфраструктуре.

По состоянию на 26 декабря зафиксировано девять массированных атак, которые происходили с интервалом в 10-15 дней.

В целом в конце декабря речь идет о более 2 тыс. ударов по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам.

В среднем в течение месяца российские удары выводят из строя около 60 трансформаторов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине фактически не осталось ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов.

Глава государства подчеркнул, что Россия системно использует удары по энергетике как инструмент давления, а восстановление после каждой атаки требует значительных ресурсов и поддержки партнеров, в частности в сфере противовоздушной обороны.

