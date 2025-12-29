Свет без графиков: в Минэнерго назвали условие и срок восстановления энергосистемы
- Полное восстановление энергосистемы без графиков возможно только при условии прекращения российских ударов по энергоинфраструктуре.
- Масштаб повреждений остается критическим: всего за несколько месяцев Россия уничтожила тысячи мегаватт генерации.
Украина сможет отказаться от графиков отключений электроэнергии примерно через два месяца при условии полного прекращения российских ударов по энергетической инфраструктуре.
Об этом заявил исполняющий обязанности министра энергетики Артем Некрасов в интервью Forbes Ukraine.
Что нужно для восстановления энергосистемы Украины
Артем Некрасов отметил, что соответствующие расчеты уже проводились, и при отсутствии новых атак энергосистема может быть восстановлена в течение двух месяцев.
— Недавно делали расчеты. Если сейчас удары прекратятся, то на восстановление энергосистемы уйдет два месяца, — сказал он.
По словам и.о. министра, за три осенних месяца Россия повредила около 8 тыс. МВт генерирующих мощностей.
По состоянию на декабрь удалось восстановить примерно половину этой мощности, однако атаки продолжаются.
Некрасов подчеркнул, что Россия бьет не только по электростанциям, но и по электросетям, подстанциям и газодобывающей инфраструктуре.
По состоянию на 26 декабря зафиксировано девять массированных атак, которые происходили с интервалом в 10-15 дней.
В целом в конце декабря речь идет о более 2 тыс. ударов по энергосетям и около 440 ударов по энергообъектам.
В среднем в течение месяца российские удары выводят из строя около 60 трансформаторов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине фактически не осталось ни одной электростанции, которая бы не пострадала от российских ударов.
Глава государства подчеркнул, что Россия системно использует удары по энергетике как инструмент давления, а восстановление после каждой атаки требует значительных ресурсов и поддержки партнеров, в частности в сфере противовоздушной обороны.