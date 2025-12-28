Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет планов приехать в Украину, однако не исключает такой возможности, если это поспособствует достижению мирного соглашения.

Трамп о возможном визите в Украину

Во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки относительно его возможного приезда в Украину, не дав ей договорить, он сказал:

– У меня нет проблем с тем, чтобы это сделать.

Трамп подчеркнул, что пока нет ни договоренности о его приезде, ни очевидной для него необходимости визита в Украину:

— Мы это не предполагаем – чтобы заключить это соглашение, нет нужды в моем проезде.

В то же время Трамп признал, что получил приглашение от украинской стороны “приехать и выступить в их парламенте”.

— Не знаю, поможет ли это, но я думаю, что это, вероятно, поможет, — сказал он.

Президент Зеленский вмешался в его монолог с подтверждением: “Мы всегда рады пригласить вас”.

Подводя итог, Трамп не исключил, однако и не подтвердил возможность визита.

— Я не уверен, что потребность в этом будет, но если это поможет сохранить 25 тысяч жизней в месяц, я, конечно, захочу это сделать, – заявил он.

Напомним, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Мар-а-Лаго.

