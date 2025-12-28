Трамп готов приехать в Украину, если это поможет заключению мирного соглашения
- Дональд Трамп заявил, что у него нет проблем с тем, чтобы приехать в Украину, особенно если это будет способствовать скорейшему окончанию войны.
- В то же время он отметил, что пока не видит такой необходимости.
Президент США Дональд Трамп заявил, что у него нет планов приехать в Украину, однако не исключает такой возможности, если это поспособствует достижению мирного соглашения.
Трамп о возможном визите в Украину
Во время совместной пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским Трамп резко отреагировал на вопрос журналистки относительно его возможного приезда в Украину, не дав ей договорить, он сказал:
– У меня нет проблем с тем, чтобы это сделать.
Трамп подчеркнул, что пока нет ни договоренности о его приезде, ни очевидной для него необходимости визита в Украину:
— Мы это не предполагаем – чтобы заключить это соглашение, нет нужды в моем проезде.
В то же время Трамп признал, что получил приглашение от украинской стороны “приехать и выступить в их парламенте”.
— Не знаю, поможет ли это, но я думаю, что это, вероятно, поможет, — сказал он.
Президент Зеленский вмешался в его монолог с подтверждением: “Мы всегда рады пригласить вас”.
Подводя итог, Трамп не исключил, однако и не подтвердил возможность визита.
— Я не уверен, что потребность в этом будет, но если это поможет сохранить 25 тысяч жизней в месяц, я, конечно, захочу это сделать, – заявил он.
Напомним, что 28 декабря президент Украины Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились в Мар-а-Лаго.