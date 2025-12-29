За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1180 российских оккупантов.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.

Потери врага на 29 декабря 2025

личного состава – около 1 205 690 (+1 180) человек,

танков – 11 472 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 23 837 (+6) ед,

артиллерийских систем – 35 570 (+13) ед,

РСЗО – 1 581 ед.,

средств ПВО – 1 264 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 532 (+305) ед.,

крылатых ракет – 4 136 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн –71 891 (+113) ед.,

специальной техники – 4 030 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

