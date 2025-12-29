Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
Потери врага на 29 декабря: ВСУ уничтожили 1180 оккупантов и три танка
За прошедшие сутки Силы обороны на фронте ликвидировали не менее 1180 российских оккупантов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и один другой важный объект врага.
Потери врага на 29 декабря 2025
- личного состава – около 1 205 690 (+1 180) человек,
- танков – 11 472 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 23 837 (+6) ед,
- артиллерийских систем – 35 570 (+13) ед,
- РСЗО – 1 581 ед.,
- средств ПВО – 1 264 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 96 532 (+305) ед.,
- крылатых ракет – 4 136 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн –71 891 (+113) ед.,
- специальной техники – 4 030 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 404-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
