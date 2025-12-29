Поздно вечером 28 декабря и после полуночи беспилотники атаковали Республику Адыгея в России.

Об этом сообщают российские СМИ.

Атака дронов на аэродром Ханская в Адыгее 29 декабря: что известно

Известно, что взрывы прогремели в Майкопе, в частности недалеко от военного аэродрома Ханская, который принадлежит Министерству обороны РФ.

В соцсетях распространили видео работы российской противовоздушной обороны.

OSINT-аналитики отмечают, что ПВО действовала непосредственно вблизи аэродрома.

После серии взрывов жители Майкопа сообщали о перебоях с интернет-связью. Однако официальной информации о поражении объектов на аэродроме пока нет.

Что известно о военном аэродроме Ханская

Военный аэродром Ханская — это активная база Воздушно-космических сил России вблизи города Майкоп в Республике Адыгея.

Он расположен примерно в 3 км к востоку от станицы Ханская и в 6 км к северо-западу от Майкопа.

Аэродром принадлежит Министерству обороны РФ и используется исключительно для военных целей.

Там базируются подразделения учебной авиации, в том числе 272 учебная авиационная база и 761 учебный авиационный полк, входящие в состав российского авиационного тренировочного центра.

База также была местом предыдущих атак беспилотников: в октябре 2024 года дроны попали по территории аэродрома и там зафиксировали пожар, который сопровождался работой ПВО.

Аэродром имеет бетонную взлетно-посадочную полосу длиной около 2,5 тыс. м, что позволяет принимать различные типы самолетов, включая учебные L-39 и другую технику.

