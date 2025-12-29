Взрывы в Адыгее РФ: дроны атаковали военный аэродром Ханская
Поздно вечером 28 декабря и после полуночи беспилотники атаковали Республику Адыгея в России.
Об этом сообщают российские СМИ.
Атака дронов на аэродром Ханская в Адыгее 29 декабря: что известно
Известно, что взрывы прогремели в Майкопе, в частности недалеко от военного аэродрома Ханская, который принадлежит Министерству обороны РФ.
В соцсетях распространили видео работы российской противовоздушной обороны.
OSINT-аналитики отмечают, что ПВО действовала непосредственно вблизи аэродрома.
После серии взрывов жители Майкопа сообщали о перебоях с интернет-связью. Однако официальной информации о поражении объектов на аэродроме пока нет.
Что известно о военном аэродроме Ханская
Военный аэродром Ханская — это активная база Воздушно-космических сил России вблизи города Майкоп в Республике Адыгея.
Он расположен примерно в 3 км к востоку от станицы Ханская и в 6 км к северо-западу от Майкопа.
Аэродром принадлежит Министерству обороны РФ и используется исключительно для военных целей.
Там базируются подразделения учебной авиации, в том числе 272 учебная авиационная база и 761 учебный авиационный полк, входящие в состав российского авиационного тренировочного центра.
База также была местом предыдущих атак беспилотников: в октябре 2024 года дроны попали по территории аэродрома и там зафиксировали пожар, который сопровождался работой ПВО.
Аэродром имеет бетонную взлетно-посадочную полосу длиной около 2,5 тыс. м, что позволяет принимать различные типы самолетов, включая учебные L-39 и другую технику.