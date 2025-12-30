В среду, 31 декабря, в большинстве областей будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 31 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.

Причиной введения ограничительных мер стали последствия ракетных и дроновых атак РФ на энергетические объекты.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и продолжительность отключений по конкретному адресу необходимо уточнять на страницах облэнерго в вашем регионе.

Напомним, в период с 31 декабря по 1 января энергетики планируют выйти на стабильные графики электроснабжения на левом берегу Киева, в Бориспольском и Броварском районах.

До конца дня 30 декабря будет восстановлено электроснабжение в Вышгороде.

В ночь на 27 декабря россияне нанесли комбинированный удар по Киеву.

В результате атаки ранения получили более 30 человек, в Днепровском районе погиб мужчина. В нескольких районах столицы возникли пожары в жилых домах.

Из-за массированной атаки РФ без теплоснабжения и электроэнергии оставались ряд районов столицы.