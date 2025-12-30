Графики отключения света 31 декабря: как будут действовать в канун Нового года
В среду, 31 декабря, в большинстве областей будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 31 декабря, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении.
Причиной введения ограничительных мер стали последствия ракетных и дроновых атак РФ на энергетические объекты.
Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и продолжительность отключений по конкретному адресу необходимо уточнять на страницах облэнерго в вашем регионе.
Напомним, в период с 31 декабря по 1 января энергетики планируют выйти на стабильные графики электроснабжения на левом берегу Киева, в Бориспольском и Броварском районах.
До конца дня 30 декабря будет восстановлено электроснабжение в Вышгороде.
В ночь на 27 декабря россияне нанесли комбинированный удар по Киеву.
В результате атаки ранения получили более 30 человек, в Днепровском районе погиб мужчина. В нескольких районах столицы возникли пожары в жилых домах.
Из-за массированной атаки РФ без теплоснабжения и электроэнергии оставались ряд районов столицы.