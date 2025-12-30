Во вторник, 30 декабря, российские агрессоры атаковали беспилотниками гражданские суда Emmakris III и Captain Karam, есть раненые.

Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины.

РФ ударила по двум гражданским судам: что известно

По данным ВМС, агрессоры ударили по судам Emmakris III и Captain Karam, когда они заходили в порт для погрузки пшеницы.

– Есть раненые среди гражданских. Порты и гражданское судоходство являются объектами гражданской инфраструктуры. Атаки на них создают угрозу жизни мирных граждан и подрывают глобальную продовольственную безопасность, – подчеркнули в сообщении.

Там отметили, что целенаправленные удары по гражданским объектам являются сознательным военным преступлением, а также назвали Российскую Федерацию страной-террористом.

Напомним, 30 декабря РФ атаковала порты Пивденный и Черноморск: повреждены судно с зерном и резервуары. По предварительной информации, пострадал один человек.

