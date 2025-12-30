В Украине внедряется эшелонированная система перехвата российских ударных дронов, которая предусматривает создание специальных рубежей на подступах к крупным городам и активное применение БпЛА-перехватчиков.

Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после ежемесячного совещания по вопросам противодействия вражеским Шахедам.

Сырский о системе перехвата вражеских дронов

В рамках новой системы обороны создаются рубежи перехвата на определенном расстоянии от населенных пунктов.

Их задача — уничтожать воздушные цели еще до подлета к городам и критической инфраструктуре.

По словам Сырского, количество применений БпЛА-перехватчиков постепенно растет, как и их эффективность.

В то же время российская армия продолжает модернизировать ударные дроны и менять тактику, в частности атакует на сверхнизких высотах и пользуется погодными условиями.

Украина в ответ адаптирует собственные методы противодействия, ускоряет закупку дронов-перехватчиков, наземных станций и радиолокационных средств, а также наращивает подготовку экипажей.

Отдельно продолжается формирование специализированных дивизионов беспилотных систем ПВО и создание штатных подразделений БпЛА-перехватчиков в учебных центрах.

Для борьбы с Шахедами дополнительно привлекаются ресурсы армейской и малой авиации, а также поддержка международных партнеров.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине пока недостаточно дронов-перехватчиков из-за ограниченных производственных возможностей.

В то же время эти беспилотники уже демонстрируют высокую эффективность — отдельные модели обеспечивают до 90% успешных перехватов, и государство продолжает масштабировать это направление.

