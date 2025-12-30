Потери РФ на 30 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 406-е сутки полномасштабной войны превысили 1,206 млн.

Потери РФ на 30 декабря 2025 года

личного состава / personnel – около 1 206 910 (+1 220) человек / persons

танков / tanks – 11 477 (+5) ед.

боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 23 841 (+4) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 35 589 (+19) ед.

РСЗО / MLRS – 1 582 (+1) ед.

средства ПВО / air defense systems – 1 264 (+0) ед.

самолетов / aircraft – 434 (+0) ед.

вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs – 96 932 (+400) ед.

крылатые ракеты / cruise missiles – 4 136 (+0) ед.

корабли / катера / ships / boats – 28 (+0) ед.

подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 72 010 (+119) ед.

специальная техника / special equipment – 4 031 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 406-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

