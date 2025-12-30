Татьяна Забожко, выпускающий редактор
3 мин.
Потери РФ на 30 декабря: минус еще 1220 оккупантов, 400 БпЛА и 19 артсистем
Потери РФ на 30 декабря 2025 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные силы Украины за сутки ликвидировали 1220 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 406-е сутки полномасштабной войны превысили 1,206 млн.
Сейчас смотрят
Потери РФ на 30 декабря 2025 года
- личного состава / personnel – около 1 206 910 (+1 220) человек / persons
- танков / tanks – 11 477 (+5) ед.
- боевых бронированных машин / armored combat vehicles – 23 841 (+4) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 35 589 (+19) ед.
- РСЗО / MLRS – 1 582 (+1) ед.
- средства ПВО / air defense systems – 1 264 (+0) ед.
- самолетов / aircraft – 434 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / operational-tactical UAVs – 96 932 (+400) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles – 4 136 (+0) ед.
- корабли / катера / ships / boats – 28 (+0) ед.
- подводные лодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / automotive and fuel tanks – 72 010 (+119) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 031 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 406-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.