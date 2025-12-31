На конец прошедших суток на фронте произошло 142 боевых столкновения. Российский враг нанес три ракетных и 34 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 101 управляемую авиабомбу. Также оккупанты осуществили 2574 обстрела и 2759 ударов дронами-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

Потери РФ на 31 декабря

  • личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек,
  • танков – 11 481 (+4) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.,
  • артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.,
  • РСЗО – 1 586 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1 266 ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед.,
  • крылатых ракет – 4 136 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 247 (+127) ед.,
  • специальной техники – 4 035 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 407-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

