Война в Украине: ситуация на фронте по состоянию на 31 декабря 2025 года
На конец прошедших суток на фронте произошло 142 боевых столкновения. Российский враг нанес три ракетных и 34 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 101 управляемую авиабомбу. Также оккупанты осуществили 2574 обстрела и 2759 ударов дронами-камикадзе.
Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года
Потери РФ на 31 декабря
- личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек,
- танков – 11 481 (+4) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.,
- артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.,
- РСЗО – 1 586 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 266 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед.,
- крылатых ракет – 4 136 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 247 (+127) ед.,
- специальной техники – 4 035 (+1) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 407-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Подразделение БС Вій/Генштаб
Источник: ISW