На конец прошедших суток на фронте произошло 142 боевых столкновения. Российский враг нанес три ракетных и 34 авиационных удара, применив три ракеты и сбросив 101 управляемую авиабомбу. Также оккупанты осуществили 2574 обстрела и 2759 ударов дронами-камикадзе.

Карта боевых действий в Украине на 31 декабря 2025 года

Потери РФ на 31 декабря

личного состава – около 1 207 910 (+1 000) человек,

танков – 11 481 (+4) ед.,

боевых бронированных машин – 23 845 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 35 642 (+33) ед.,

РСЗО – 1 586 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 266 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 97 684 (+552) ед.,

крылатых ракет – 4 136 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 72 247 (+127) ед.,

специальной техники – 4 035 (+1) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 407-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Сейчас смотрят

Фото: Подразделение БС Вій/Генштаб

Источник : ISW