Одесса — это жемчужина Юга Украины, город с богатой историей, уникальной архитектурой и особой атмосферой. Летом он превращается в настоящий курортный центр, куда съезжаются туристы со всех уголков страны, чтобы насладиться морем, солнцем и отдыхом.

Когда заканчивается комендантский час в Одессе и сколько он длится, читайте в нашем материале.

Сколько длится комендантский час в Одессе

Комендантский час в Одессе по состоянию на июнь 2025 года действует ежедневно с полуночи, то есть с 00:00, и длится до 05:00 утра. Общая продолжительность — пять часов. Это ограничение установлено для обеспечения общественной безопасности во время военного положения.

Комендантский час в городе Одесса и по всей области был установлен и впоследствии изменен по инициативе бывшего главы Одесской областной военной администрации Максима Марченко. В конце февраля 2023 года он подписал соответствующее распоряжение, которым утвердил новое время действия ограничений — с полуночи (00:00) до 05:00 утра.

Нововведение вступило в силу с 1 марта 2023 года, и именно с этого момента новый график стал обязательным к исполнению.

До этого, начиная с 25 мая 2022 года, комендантский час длился с 23:00 до 05:00, то есть был длиннее на один час. Однако из-за необходимости адаптации к текущим условиям военного положения и уменьшения ограничений для жителей, было принято решение сократить его продолжительность.

В период действия комендантского часа пребывание в общественных местах без специальных пропусков строго запрещено.

Сократили ли комендантский час в Одессе в 2025 году

С тех пор никаких изменений в графике не происходило, и в 2025 году он остается таким же. Таким образом, сейчас жители и гости города обязаны находиться дома или в укрытиях в ночное время с полуночи до пяти часов утра. Нарушение может привести к административной или уголовной ответственности.

Во время комендантского часа общественный транспорт в городах и населенных пунктах не работает. В то же время станции метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре остаются открытыми круглосуточно как укрытие. Граждан призывают оставаться дома. Если возникает острая необходимость передвижения в комендантский час, обязательно следует иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Не запрещается во время воздушной тревоги выходить в ближайшее укрытие или возвращаться из него, даже если тревога совпадает со временем комендантского часа. Это считается ситуацией, связанной с безопасностью, поэтому гражданам следует позаботиться о своей жизни и укрыться от опасности.