Техники успешно завершили ремонт электропередач вблизи Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), который проводился при гарантиях безопасности с обеих сторон при посредничестве МАГАТЭ.

Об этом сообщил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси.

Завершение ремонта на ЗАЭС: детали

По словам Рафаэля Гросси, техникам удалось провести подключение линий электропередач, жизненно важных для ядерной безопасности, которые были повреждены во время российско-украинской войны.

– Это позволило восстановить передачу электроэнергии между распределительными подстанциями ЗАЭС и соседней Запорожской теплоэлектростанцией через две недели после ее отключения из-за военных действий. Это соединение является важным, поскольку оно предлагает ключевой маршрут для электроэнергии, поставляемой одной из двух доступных линий электропередач ЗАЭС – линией 330 киловольт (кВ), – пояснил Гросси.

Он добавил, что ремонтные работы, начатые в воскресенье утром, были завершены в понедельник днем после того, как поврежденная линия электропередачи и отдельная проблема с автотрансформатором распределительной станции ЗАЭС были полностью устранены и восстановлены.

Он добавил, что общая ситуация на Запорожской атомной электростанции и других ядерных объектах Украины остается нестабильной, поэтому работа еще не завершена.

– Атомным электростанциям требуется внешнее питание для охлаждения реактора и отработанного топлива, а также для выполнения других важных функций безопасности, даже когда они не производят электроэнергию, как в случае с Западной АЭС, – говорится в заявлении Гросси.

Отмечается также, что до войны на этой станции, крупнейшей в Европе, было 10 линий электропередач, тогда как сейчас их осталось всего две.

Напомним, 28 декабря стало известно, что Украина и Россия договорились о временном прекращении огня в районе оккупированной РФ Запорожской АЭС для проведения ремонтных работ на линии электропередачи.

