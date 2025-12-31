С начала полномасштабного вторжения в плену в Украине оказалось более 10 тыс. российских военных.

Об этом сообщает Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Более 10 тыс. российских солдат в плену: что известно

Предполагается, что проект Хочу жить впервые сообщил комплексную статистику о более чем 10 000 российских военнослужащих, попавших в плен за время полномасштабного вторжения.

– Количество россиян, сдающихся в плен, с каждым годом растет. За неполный 2025 год в плен попало больше российских военных, чем за 2022 и 2023 годы вместе взятые, – говорится в сообщении.

Коорштаб уточняет, что в настоящее время каждую неделю в плен сдаются от 60 до 90 военнослужащих ВС РФ, а в августе 2024 года этот показатель достигал 350 человек в неделю.

Кроме того, с июня 2023 года российские солдаты попадают в плен чаще, чем украинские в российский.

– Больше всего пленных было взято в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области, Курской области и Пологовском районе Запорожской области, – уточнили в штабе.

Там добавляют, что в 2025 году резко возросло количество иностранных наемников в плену. Еженедельно 2-3 пленных оказываются завербованными гражданами третьих стран.

Отмечается, что в целом почти 7% всех российских военнопленных в Украине – это иностранцы из 40 стран мира.

Типичный российский военнопленный это:

83% – рядовой состав;

13% – сержанты;

Почти 3% – офицеры;

Возраст – от 18 до 65 лет;

Около 76% – контрактники (включая завербованных в тюрьмах и ЧВК);

19% – мобилизованные;

Почти 5% – срочники.

– О принуждении или обмане заявили 24% пленных. 40% имеют судимости, чаще всего – за кражи, наркотики, грабеж и разбой, тяжкие телесные повреждения и убийства, – добавляют в Коордштабе.

Также там обнаружили, что только 7% пленных имеют высшее образование, тогда как 30% не закончили даже школу. К тому же, 38% из них были безработными до войны, и почти половина имеет детей, в частности 8% – троих и более.

Среди пленных россиян сотни имеют тяжелые хронические заболевания, в частности ВИЧ/СПИД, диабет, туберкулез и психические расстройства.

В штабе сообщили, что в рамках обменов на украинских защитников в РФ вернули чуть более 6 000 военнопленных, более половины из них – в 2025 году.

– Известно как минимум о 237 бывших российских пленных, которые после обмена погибли или пропали без вести, будучи повторно отправленными на фронт. Четверо российских солдат сейчас находятся в плену уже во второй раз, – говорится в сообщении.

По результатам анализа, в первую очередь Россия забирает из плена этнических россиян, которые не имеют тяжелых ранений и пробыли в плену недолго.

Иностранных наемников в запросах Кремля на обмен нет.

Таким образом, тысячи военнопленных армии РФ, в частности раненые, больные и срочники, до сих пор остаются в Украине, а агрессоры, в свою очередь, уже четвертый год отказываются от обмена по принципу всех на всех.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что Российская Федерация тормозит обмен военнопленными, который хотели провести перед Новым годом.

15 ноября секретарь СНБО Рустем Умеров заявил о проведении консультаций по возобновлению процесса обменов и освобождению украинских людей из российского плена при посредничестве партнеров в Турции и ОАЭ.