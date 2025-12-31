Сегодня, 31 декабря, около 09:00 в Немышлянском районе Харькова мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК. Злоумышленник задержан.

Об этом сообщает полиция Харьковской области.

В Харькове мужчина выстрелил в военнослужащего ТЦК

Инцидент произошел на улице Харьковских Дивизий.

У 42-летнего водителя проверяли документы и в этот момент он выстрелил в сторону военнослужащего ТЦК и скрылся с места происшествия.

В результате инцидента военнослужащий ТКЦ не получил ранений, только пуля повредила его одежду.

По данным полиции, в течение нескольких часов правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его.

По данному факту начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.