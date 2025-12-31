Завтра, 1 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.

Графики отключения света по всей Украине

Как сообщило Укрэнерго, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Отмечается, что время и объем применения отключений по каждому отдельному адресу можно на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

В Укрэнерго просят – когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно.

К слову, в ночь на 27 декабря РФ нанесли комбинированный удар по Киеву.

Из-за атаки ранения получили более 30 человек, в Днепровском районе погиб мужчина. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары в жилых домах.

Из-за массированного российского обстрела без теплоснабжения и электроэнергии оставались ряд районов столицы.