В Украине 1 января во всех регионах будут действовать графики отключений света — Укрэнерго
- Во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений.
- Причина введения мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты.
Завтра, 1 января, во всех регионах Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей.
Графики отключения света по всей Украине
Как сообщило Укрэнерго, причина введения мер ограничения – последствия российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты.
В ведомстве подчеркнули, что ситуация в энергосистеме может измениться. Отмечается, что время и объем применения отключений по каждому отдельному адресу можно на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.
В Укрэнерго просят – когда электроэнергия появляется по графику, потреблять ее экономно.
К слову, в ночь на 27 декабря РФ нанесли комбинированный удар по Киеву.
Из-за атаки ранения получили более 30 человек, в Днепровском районе погиб мужчина. В нескольких районах столицы вспыхнули пожары в жилых домах.
Из-за массированного российского обстрела без теплоснабжения и электроэнергии оставались ряд районов столицы.