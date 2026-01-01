Графики отключения света 2 января: Укрэнерго предупредило об ограничениях
В пятницу, 2 января, в большинстве областей будут применены меры по ограничению потребления электроэнергии для бытовых потребителей.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 2 января, во всех регионах Украины будут применяться графики ограничения мощности (для промышленных потребителей). Также в большинстве областей будут действовать графики почасовых отключений, — говорится в сообщении.
Причиной введения ограничительных мер стали последствия ракетных и дроновых атак РФ на энергетические объекты.
Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и продолжительность отключений по конкретному адресу необходимо уточнять на страницах облэнерго в вашем регионе.
Графики отключения света в Киеве
На странице ДТЭК Киевские электросети можно ознакомиться с графиками отключения электроэнергии для столицы на пятницу, 2 января.
Графики отключения света в Киевской области
Компания ДТЭК обнародовала графики отключения электроэнергии в Киевской области на пятницу.
Графики отключения света в Днепре и области
Как будут отключать свет в Днепропетровской области 2 января можно узнать из графиков, которые разместил ДТЭК на страницах в соцсетях.
Напомним, в новогоднюю ночь враг осуществил несколько волн дроновых атак на Одессу. В городе зафиксировано падение дронов и обломков, возгорания на объектах энергетической инфраструктуры, повреждения жилых домов.