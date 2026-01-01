Марта Бондаренко, редактор ленты
Карта боевых действий на 1 января 2026 года – ситуация на фронте
По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 120 боевых столкновений. Захватчики нанесли 46 авиационных ударов, сбросив 94 управляемые авиабомбы. Кроме этого, оккупанты использовали 4659 дронов-камикадзе и осуществили 2635 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года
Потери врага в войне на 1 января 2026 года
- личного состава – около 1 208 970 (+1 060) человек,
- танков – 11 488 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 23 849 (+4) ед.,
- артиллерийских систем – 35 678 (+36) ед.,
- РСЗО – 1 587 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 266 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 98 453 (+769) ед.,
- крылатых ракет – 4 136 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 418 (+171) ед.,
- специальной техники – 4 035 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ, ISW