По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 120 боевых столкновений. Захватчики нанесли 46 авиационных ударов, сбросив 94 управляемые авиабомбы. Кроме этого, оккупанты использовали 4659 дронов-камикадзе и осуществили 2635 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

Потери врага в войне на 1 января 2026 года

личного состава – около 1 208 970 (+1 060) человек,

танков – 11 488 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 23 849 (+4) ед.,

артиллерийских систем – 35 678 (+36) ед.,

РСЗО – 1 587 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 266 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 98 453 (+769) ед.,

крылатых ракет – 4 136 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 72 418 (+171) ед.,

специальной техники – 4 035 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

