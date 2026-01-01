По состоянию на конец прошедших суток на фронте произошло 120 боевых столкновений. Захватчики нанесли 46 авиационных ударов, сбросив 94 управляемые авиабомбы. Кроме этого, оккупанты использовали 4659 дронов-камикадзе и осуществили 2635 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 1 января 2026 года

Потери врага в войне на 1 января 2026 года

  • личного состава – около 1 208 970 (+1 060) человек,
  • танков – 11 488 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 849 (+4) ед.,
  • артиллерийских систем – 35 678 (+36) ед.,
  • РСЗО – 1 587 (+1) ед.,
  • средств ПВО – 1 266 ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 98 453 (+769) ед.,
  • крылатых ракет – 4 136 ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 418 (+171) ед.,
  • специальной техники – 4 035 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 408-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ, ISW

