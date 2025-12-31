На территории Украины был введен комендантский час из-за масштабного вторжения России на территорию нашей страны.

Какое время комендантского часа в Киеве, когда начинается и когда заканчивается — читайте в материале Фактов ICTV.

Комендантский час в Киеве в 2026 году: сколько длится

В марте 2022 года в Киеве был введен комендантский час для того, чтобы обеспечить необходимые меры безопасности.

Сначала комендантский час начинался с 23.00 и длился до 05:00 часов. Затем его продолжительность сократили, так как люди не успевали вовремя добраться домой (соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета).

Узнаем, когда начинается комендантский час в Киеве в 2025 году.

Когда комендантский час в Киеве 2026 году

В 2024 году комендантский час в Киеве начинается в 00:00 и продолжается до 05:00 часов утра.

В Киевской области также запрещено находиться на улице с 00:00 до 05:00.

Напоминаем, что во время комендантского часа находиться на улице и в других общественных местах запрещено. Также не разрешено перемещаться по городу пешком или транспортом без соответствующего разрешения.

Выходить на улицу можно только, чтобы дойти до ближайшего укрытия в случае объявления воздушной тревоги.

Если в запрещенное время лицо находится на улице, то полиция имеет право задержать человека, чтобы установить причину нарушения и проверить у него наличие документов.

Сейчас в Украине за нарушение комендантского часа предусмотрена ответственность в виде штрафа от 170 до 510 грн. Также к нарушителям могут применить исправительные работы или административный арест на 15 суток.

Выписывать штраф могут полицейские и представители комендантского патруля.