Еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot встали на боевое дежурство для защиты украинских городов и критической инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Новые ПВО Patriot в Украине: что известно

Отмечается, что получить новые системы удалось благодаря недавним договоренностям с немецким правительством.

Минобороны отметило, что Patriot способен работать по широкому спектру воздушных целей, в частности аэродинамических и баллистических, в том числе высокоскоростных.

Радар этого комплекса способен обеспечить одновременное обнаружение и сопровождение значительного количества объектов, а перехватчики, в частности модификации PAC-3, применяют для поражения целей прямым наведением, что очень важно для противоракетной обороны.

Оборонное ведомство сообщило, что одна батарея Patriot может обнаруживать до сотни воздушных целей и сопровождать несколько из них одновременно, а автоматизированные режимы работы позволяют сокращать время реагирования на угрозы.

Кроме того, Patriot способен поражать воздушные цели на высоте до 24 км и расстоянии до 160 км, поэтому эти ПВО защищают большие территории.

– Сейчас комплексы ПВО Patriot защищают украинские города и критическую инфраструктуру. Снижают потери от вражеских ударов крылатыми и баллистическими ракетами по энергетике и гражданским объектам, – подчеркнули в Минобороны.

Напомним, министр обороны Денис Шмыгаль 17 декабря сообщал, что Украина и Германия подписали ряд важных соглашений на общую сумму более €1,2 млрд.

Напомним, летом 2025 года президент Владимир Зеленский на Конференции по вопросам восстановления Украины заявил, что Германия готова оплатить для Украины две американские системы Patriot. Еще одну оплатит Норвегия.

Другие страны тоже готовы помочь и ждут готовности производителя.

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что поставки Patriot из США в Украину остаются открытым вопросом. Неделю назад он лично призвал Трампа предоставить это вооружение.

Источник : Минобороны