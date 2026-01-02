Российские военные пытаются накопить силы для штурма Гришино, населенного пункта к северо-западу от Покровска Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-центр 7 корпуса ДШВ.

Ситуация в Покровске

Так, оккупанты попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для накопления дополнительных сил и средств. Для этого враг применил более 30 единиц легкой техники, в частности мотоциклы, багги и автотранспорт.

Подразделения 7 корпуса ДШВ уничтожили часть техники еще во время марша оккупантов, в частности, благодаря артиллерийской системе HIMARS. Другая часть вражеской техники была поражена непосредственно в юго-восточных пределах города, когда россияне искали укрытие.

Отмечается, что это была 76 десантно-штурмовая дивизия ВС РФ.

Основная цель противника – нарастить давление на северные окраины Покровска, а затем пойти на штурм Гришино.

Гришино на карте

Населенный пункт Гришино находится к северу от Покровска. Мимо Гришино проходит трасса в Днепропетровскую область.

Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации

За прошедшие сутки на Покровском направлении бойцы Сил обороны остановили 23 вражеские атаки в районах Нового Шахового, Родинского, Червоного Лимана, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого и в сторону Новопавловки.

ВСУ вчера ликвидировали 58 оккупантов, из них 46 — безвозвратно.

Украинские подразделения продолжают контролировать север Покровска. В центральной части наши воины выявляют и уничтожают врага среди городской застройки.

В Мирнограде наши защитники продолжают ликвидировать противника на подступах к городу. Украинские подразделения пополнили дополнительными силами и средствами. Логистика остается сложной, сообщили в ГВ Восток.