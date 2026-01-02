7 корпус ДШВ: россияне собирают силы на окраине Покровска для штурма Гришино
- Оккупанты накапливают силы для штурма Гришиного, что к северу от Покровска.
- Россияне пытаются использовать путь между Шевченко и Покровском для аккумуляции сил.
- Враг привлек более 30 единиц техники, в основном автомобили, мотоциклы и багги.
- Подразделения в полосе обороны 7 корпуса ДШВ уничтожили часть техники оккупантов.
Российские военные пытаются накопить силы для штурма Гришино, населенного пункта к северо-западу от Покровска Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-центр 7 корпуса ДШВ.
Ситуация в Покровске
Так, оккупанты попытались воспользоваться логистическим путем между Шевченковым и Покровском для накопления дополнительных сил и средств. Для этого враг применил более 30 единиц легкой техники, в частности мотоциклы, багги и автотранспорт.
Подразделения 7 корпуса ДШВ уничтожили часть техники еще во время марша оккупантов, в частности, благодаря артиллерийской системе HIMARS. Другая часть вражеской техники была поражена непосредственно в юго-восточных пределах города, когда россияне искали укрытие.
Отмечается, что это была 76 десантно-штурмовая дивизия ВС РФ.
Основная цель противника – нарастить давление на северные окраины Покровска, а затем пойти на штурм Гришино.
Гришино на карте
Населенный пункт Гришино находится к северу от Покровска. Мимо Гришино проходит трасса в Днепропетровскую область.
Ситуация в районе Покровско-Мирноградской агломерации
За прошедшие сутки на Покровском направлении бойцы Сил обороны остановили 23 вражеские атаки в районах Нового Шахового, Родинского, Червоного Лимана, Покровска, Котлиного, Удачного, Молодецкого и в сторону Новопавловки.
ВСУ вчера ликвидировали 58 оккупантов, из них 46 — безвозвратно.
Украинские подразделения продолжают контролировать север Покровска. В центральной части наши воины выявляют и уничтожают врага среди городской застройки.
В Мирнограде наши защитники продолжают ликвидировать противника на подступах к городу. Украинские подразделения пополнили дополнительными силами и средствами. Логистика остается сложной, сообщили в ГВ Восток.