В субботу, 3 января, в большинстве регионов Украины введут меры по ограничению потребления электроэнергии для потребителей.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 3 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности (для промышленных потребителей), — говорится в сообщении Укрэнерго.

Введение ограничительных мер связано с последствиями ракетных и дроновых атак РФ на объекты энергетической инфраструктуры.

Ситуация в энергосистеме остается динамичной, поэтому время и продолжительность отключений для конкретного адреса рекомендуют уточнять на официальных страницах облэнерго в вашем регионе.

В Укрэнерго призвали потреблять электроэнергию экономно, когда она появится по графику.

Напомним, с 1 января 2026 года максимальный месячный объем экспорта электроэнергии из стран Евросоюза в Украину и Молдову вырос до 2450 МВт. В декабре 2025-го этот лимит составлял 2300 МВт.

По словам председателя правления диспетчера энергосистемы Виталия Зайченко, увеличение импорта предоставляет Украине дополнительные возможности для балансирования энергосистемы.

Соответственно, эти дополнительные киловатты могут потенциально способствовать уменьшению продолжительности отключений.