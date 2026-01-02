Статус резидента Defence City предоставлен первой компании, которая является одним из крупнейших производителей беспилотников в Украине. Речь идет о предприятии, известном производством дронов Vampire, Shrike и перехватчиков Shahed.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины 2 января.

Минобороны о статусе резидента Defence City

Defence City — это системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского оборонно-промышленного комплекса.

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Министр обороны Денис Шмыгаль пригласил украинских производителей присоединиться к Defence City и стать частью новой промышленной экосистемы, которая усиливает обороноспособность государства.

Участникам нового правового режима предлагаются действенные механизмы для расширения производства:

отмена налога на прибыль (при условии реинвестирования), а также освобождение от имущественных, земельных и экологических сборов.

ускоренное таможенное оформление и государственное содействие в релокации или защите мощностей;

конфиденциальность корпоративных данных и усиленная защита информации.

Как компания ОПК может стать резидентом Defence City

Согласно утвержденному правительственному порядку, для получения статуса резидента Defence City необходимо подать в Министерство обороны соответствующее заявление вместе с определенным перечнем документов:

отчет о соответствии требованиям законодательства;

финансовая и аудиторская отчетность;

информация об участии в выполнении государственных оборонных контрактов.

Предусмотрена как дистанционная подача документов (электронным письмом с КЭП на admou@post.mil.gov.ua), так и бумажная форма через почтовую службу по адресу: 03168, г. Киев, просп. Воздушных сил Украины, 6.

Минобороны принимает решение об отказе в предоставлении статуса резидента или возвращает заявление без рассмотрения по результатам обработки представленных документов.

Если принято положительное решение, то информация о резиденте вносится в реестр Defence City.

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