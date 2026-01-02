Минобороны предоставило статус резидента Defence City производителю дронов
- Министерство обороны Украины официально предоставило статус первого резидента Defence City ведущему производителю беспилотников, известному созданием дронов Vampire и Shrike.
- Этот новый правовой режим предлагает оборонным предприятиям значительные налоговые льготы, упрощенное таможенное оформление и государственную поддержку для масштабирования производства вооружения.
Статус резидента Defence City предоставлен первой компании, которая является одним из крупнейших производителей беспилотников в Украине. Речь идет о предприятии, известном производством дронов Vampire, Shrike и перехватчиков Shahed.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины 2 января.
Минобороны о статусе резидента Defence City
Defence City — это системная государственная политика по созданию благоприятных условий для масштабирования оборонного производства, привлечения инвестиций и развития украинского оборонно-промышленного комплекса.
Министр обороны Денис Шмыгаль пригласил украинских производителей присоединиться к Defence City и стать частью новой промышленной экосистемы, которая усиливает обороноспособность государства.
Участникам нового правового режима предлагаются действенные механизмы для расширения производства:
- отмена налога на прибыль (при условии реинвестирования), а также освобождение от имущественных, земельных и экологических сборов.
- ускоренное таможенное оформление и государственное содействие в релокации или защите мощностей;
- конфиденциальность корпоративных данных и усиленная защита информации.
Как компания ОПК может стать резидентом Defence City
Согласно утвержденному правительственному порядку, для получения статуса резидента Defence City необходимо подать в Министерство обороны соответствующее заявление вместе с определенным перечнем документов:
- отчет о соответствии требованиям законодательства;
- финансовая и аудиторская отчетность;
- информация об участии в выполнении государственных оборонных контрактов.
Предусмотрена как дистанционная подача документов (электронным письмом с КЭП на admou@post.mil.gov.ua), так и бумажная форма через почтовую службу по адресу: 03168, г. Киев, просп. Воздушных сил Украины, 6.
Минобороны принимает решение об отказе в предоставлении статуса резидента или возвращает заявление без рассмотрения по результатам обработки представленных документов.
Если принято положительное решение, то информация о резиденте вносится в реестр Defence City.