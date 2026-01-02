Из-за сложной ситуации с безопасностью в Днепропетровской и Запорожской областях вводят принудительную эвакуацию более 3 тыс. детей с семьями. Речь идет о 44 прифронтовых населенных пунктах.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Эвакуация детей в Днепропетровской и Запорожской областях: детали

Отмечается, что соответствующее решение принял Координационный штаб по вопросам эвакуации.

– В Запорожской области речь идет об эвакуации 651 ребенка из 4 населенных пунктов двух общин. В Днепропетровской – эвакуируют 2 463 ребенка из 40 населенных пунктов пяти общин, – уточнил Алексей Кулеба.

Также, по его информации, штаб обсуждает ситуацию в Черниговской области. Там обязательную эвакуацию объявили в 14 населенных пунктах. В трех ее уже завершили, еще в одиннадцати – она еще продолжается.

– Важно, чтобы области, принимающие эвакуированных, скоординировали действия и обеспечили надлежащие условия для семей, – отметил министр.

По его словам, с 1 июня из прифронтовых территорий в более безопасные области уже эвакуировали 150 тыс. человек.

Из них почти 18 тыс. – дети, более 5 тыс. – люди с ограниченной мобильностью.

Процессы координируют через 17 транзитных центров, где людям предлагают комплексную поддержку:

гуманитарную;

медицинскую;

психологическую;

юридическую;

социальную.

Также им помогают восстанавливать документы, оформлять выплаты и социальные услуги, а также – финансовую поддержку от государства и гуманитарных партнерских организаций.

Всего в местах временного проживания внутренне перемещенных лиц подготовили более 80 тысяч мест. Это позволяет обеспечивать людей после эвакуации всем необходимым.

Кроме прочего, работает круглосуточная горячая линия 15-48. Там можно узнать всю необходимую информацию об эвакуации, временном проживании, получении статуса и помощи для внутренне перемещенных лиц и т.д.