СБС поразили ключевые цели РФ в Луганской области и в Крыму
- Операторы СБС поразили базу хранения ПММ в Луганской области, зафиксирован масштабный пожар.
- Во временно оккупированном Крыму поражена радиолокационная станция противника.
- Силы беспилотных систем последовательно снижают способность РФ вести агрессию против Украины.
Операторы Сил беспилотных систем поразили базу хранения ГСМ в Луганской области и радиолокационную станцию противника во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем.
Как украинские дроны ударили по тылу оккупантов
Отмечается, что операторы 1 Отдельного центра СБС осуществили мидлстрайк по целям противника, расположенным на временно оккупированных территориях в Луганской области и на Крымском полуострове.
Так, в Луганской области поражена база хранения горюче-смазочных материалов противника.
– Средствами объективного контроля зафиксирован масштабный пожар. Подробные последствия поражения уточняются, – говорится в сообщении.
Между тем в оккупированном Крыму поражена радиолокационная станция, которая обеспечивала наблюдение воздушного пространства.
– Силы беспилотных систем последовательно снижают способность противника продолжать агрессию против Украины, – подытожили в СБС.
Напомним, ВСУ уничтожили две системы ПВО РФ на Гуляйпольском и Ореховском направлениях.