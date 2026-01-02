Операторы Сил беспилотных систем поразили базу хранения ГСМ в Луганской области и радиолокационную станцию противника во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщает пресс-служба Сил беспилотных систем.

Как украинские дроны ударили по тылу оккупантов

Отмечается, что операторы 1 Отдельного центра СБС осуществили мидлстрайк по целям противника, расположенным на временно оккупированных территориях в Луганской области и на Крымском полуострове.

Так, в Луганской области поражена база хранения горюче-смазочных материалов противника.

– Средствами объективного контроля зафиксирован масштабный пожар. Подробные последствия поражения уточняются, – говорится в сообщении.

Между тем в оккупированном Крыму поражена радиолокационная станция, которая обеспечивала наблюдение воздушного пространства.

– Силы беспилотных систем последовательно снижают способность противника продолжать агрессию против Украины, – подытожили в СБС.

