Марта Бондаренко, редактор ленты
2 мин.
Потери РФ на 2 января: ВСУ уничтожили 910 оккупантов и 42 артсистемы
За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали не менее 910 российских военных.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
Потери врага на 2 января 2026
- личного состава – около 1 209 880 (+910) человек,
- танков – 11 494 (+6) ед.,
- боевых бронированных машин – 23 851 (+2) ед.,
- артиллерийских систем – 35 720 (+42) ед.,
- РСЗО – 1 589 (+2) ед.,
- средств ПВО – 1 267 (+1) ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590) ед.,
- крылатых ракет – 4 137 (+1) ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 587 (+169) ед.,
- специальной техники – 4 035 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.
Источник: Генштаб ВСУ