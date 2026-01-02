За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали не менее 910 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 2 января 2026

  • личного состава – около 1 209 880 (+910) человек,
  • танков – 11 494 (+6) ед.,
  • боевых бронированных машин – 23 851 (+2) ед.,
  • артиллерийских систем – 35 720 (+42) ед.,
  • РСЗО – 1 589 (+2) ед.,
  • средств ПВО – 1 267 (+1) ед.,
  • самолетов – 434 ед.,
  • вертолетов – 347 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 043 (+590) ед.,
  • крылатых ракет – 4 137 (+1) ед.,
  • кораблей / катеров – 28 ед.,
  • подводных лодок – 2 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 72 587 (+169) ед.,
  • специальной техники – 4 035 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 409-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник: Генштаб ВСУ

