Президент Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя главы Офиса президента Павла Палисы, который касался подготовки к встрече с советниками по вопросам национальной безопасности, а также работы над возможными изменениями в Силах обороны.

Об этом глава государства сообщил в Telegram 2 января.

Доклад Палисы об изменениях в Силах обороны

— Готовимся к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. Военный компонент ключевой для реального обеспечения безопасности, — написал Зеленский.

Президент уточнил, что Палиса также прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины.

По его словам, в ближайшие недели заместитель главы ОП будет работать с боевыми бригадами и военным командованием, чтобы определить решения, которые дадут практический результат.

Зеленский также анонсировал модернизацию системы военного образования с учетом опыта обороны Украины во время полномасштабной войны.

Он подчеркнул, что “образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины”.

Президент рассказал о подписании новых указов о награждении украинских военных государственными наградами.

Напомним, 29 ноября командир 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр Павел Палиса был назначен заместителем руководителя Офиса президента.

В начале декабря он заявлял о необходимости изменить подходы к распределению новобранцев между боевыми бригадами.