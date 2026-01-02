Зеленский после доклада Палисы анонсировал изменения в Силах обороны
- Павел Палиса прорабатывает вопросы необходимых изменений в Силах обороны, вскоре он будет обсуждать с бригадами и военным командованием эффективные решения.
- Владимир Зеленский анонсировал модернизацию военного образования, которая должна базироваться на реальном опыте обороны Украины во время войны.
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад заместителя главы Офиса президента Павла Палисы, который касался подготовки к встрече с советниками по вопросам национальной безопасности, а также работы над возможными изменениями в Силах обороны.
Об этом глава государства сообщил в Telegram 2 января.
Доклад Палисы об изменениях в Силах обороны
— Готовимся к встречам с советниками по вопросам безопасности, которые прибудут в Украину, а также к работе в рамках Коалиции желающих на уровне лидеров. Военный компонент ключевой для реального обеспечения безопасности, — написал Зеленский.
Президент уточнил, что Палиса также прорабатывает вопрос необходимых изменений в Силах обороны Украины.
По его словам, в ближайшие недели заместитель главы ОП будет работать с боевыми бригадами и военным командованием, чтобы определить решения, которые дадут практический результат.
Зеленский также анонсировал модернизацию системы военного образования с учетом опыта обороны Украины во время полномасштабной войны.
Он подчеркнул, что “образовательный процесс и подготовка офицеров должны быть основаны на реальном опыте обороны Украины”.
Президент рассказал о подписании новых указов о награждении украинских военных государственными наградами.
Напомним, 29 ноября командир 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр Павел Палиса был назначен заместителем руководителя Офиса президента.
В начале декабря он заявлял о необходимости изменить подходы к распределению новобранцев между боевыми бригадами.