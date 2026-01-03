Экономика России вступает в фазу неизбежного спада — оценка разведки
- Российская экономика почти наверняка войдет в рецессию до июля 2026 года.
- Снижение учетной ставки Центробанка РФ не останавливает спад, поскольку ключевые проблемы носят структурный характер.
- Даже возможное завершение войны не спасет экономику России, а сокращение военных заказов и рост бюджетного давления только усугубят кризис.
Экономический спад в России почти неизбежен и может начаться до середины 2026 года, несмотря на попытки властей смягчить монетарную политику.
Об этом заявили в Службе внешней разведки Украины со ссылкой на внутренние прогнозы российских аналитических структур.
Когда начнется рецессия в России
Аналитики Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, работающего в орбите российского правительства, пришли к выводу, что при сохранении нынешних тенденций экономический спад в РФ почти гарантированно начнется до июля 2026 года.
В разведке отмечают, что избежать этого сценария практически невозможно.
Если в начале 2025 года ключевым риском была рекордно высокая учетная ставка Центробанка РФ, то сейчас даже ее постепенное снижение не меняет общей ситуации.
Фиксируются системные проблемы:
- падение делового доверия;
- замедление экономической активности;
- ослабление внутреннего спроса.
Российские аналитики пришли к общему выводу — в условиях жесткой монетарной политики экономика РФ обречена на спад.
Индикатор выхода из рецессии в октябре резко снизился — с 0,345 до 0,1, что значительно ниже критического порога 0,35 и свидетельствует о риске рецессии продолжительностью более года.
Среди ключевых факторов:
- накопленный эффект укрепления рубля, который бьет по торговому балансу;
- ожидаемое замедление мировой экономики.
В СЗР отмечают, что даже гипотетическое прекращение войны против Украины не станет выходом из кризиса.
Наоборот, сокращение военных заказов, уменьшение доходов населения и падение промышленного производства могут еще больше углубить экономический спад.
В 2026 году дополнительное фискальное давление заставит правительство РФ перераспределять ресурсы в пользу «приоритетных» отраслей, что только законсервирует дисбалансы и окончательно подорвет остатки экономического роста.