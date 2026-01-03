За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 116 боевых столкновений.

За прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 3223 обстрела.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 2 января.

Карта боевых действий в Украине на 3 января 2026

Ситуация в Украине на 3 января 2026

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара, применив при этом четыре управляемые авиабомбы, осуществил 77 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Грабовское, Старица, Прилепка и в направлении Избицкого.

На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Петропавловки и в направлении Куриловки.

На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Заречное, Ставки, Торское, Ямполь.

На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Северска, Закитного и Переездного.

На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.

На Константиновском направлении враг осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполье, Софиевка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки.

На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Злагода и Рыбное.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого.

На Ореховском направлении захватчик трижды атаковал позиции наших подразделений в районах Плавней и Приморского.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага на 3 января 2026

личного состава – около 1 210 630 (+750) человек,

танков – 11 497 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 23 855 (+4) ед,

артиллерийских систем – 35 744 (+24) ед,

РСЗО – 1 590 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 267 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 582 (+539) ед.,

крылатых ракет – 4 137 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 72 688 (+101) ед.,

специальной техники – 4 035 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 410-е сутки.

