Карта боевых действий на 3 января 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 116 боевых столкновений.
За прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар двумя ракетами, 57 авиационных ударов с применением 153 управляемых авиабомб.
Зафиксировано 6358 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 3223 обстрела.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 2 января.
Карта боевых действий в Украине на 3 января 2026
Ситуация в Украине на 3 января 2026
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки противник нанес три авиационных удара, применив при этом четыре управляемые авиабомбы, осуществил 77 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.
На Южно-Слобожанском направлении враг шесть раз пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников, в районах населенных пунктов Волчанск, Грабовское, Старица, Прилепка и в направлении Избицкого.
На Купянском направлении вчера произошло две вражеские атаки. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в районе Петропавловки и в направлении Куриловки.
На Лиманском направлении враг провел девять атак. Пытался вклиниться в нашу оборону в районах населенных пунктов Дробышево, Лиман, Заречное, Ставки, Торское, Ямполь.
На Славянском направлении в течение вчерашних суток наши защитники остановили пять попыток оккупантов продвинуться вперед в районах Северска, Закитного и Переездного.
На Краматорском направлении противник осуществил одну атаку в районе Миньковки, получил отпор.
На Константиновском направлении враг осуществил 14 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Николайполье, Софиевка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Новое Шахово, Червоный Лиман, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Молодецкое, Удачное, Филия, Дачное и в сторону Новопавловки.
На Александровском направлении противник в течение прошедшего дня осуществил 10 атак в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Злагода и Рыбное.
На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районе Гуляйполя и в направлении Доброполья и Зеленого.
На Ореховском направлении захватчик трижды атаковал позиции наших подразделений в районах Плавней и Приморского.
На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили четыре вражеские атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Потери врага на 3 января 2026
- личного состава – около 1 210 630 (+750) человек,
- танков – 11 497 (+3) ед,
- боевых бронированных машин – 23 855 (+4) ед,
- артиллерийских систем – 35 744 (+24) ед,
- РСЗО – 1 590 (+1) ед.,
- средств ПВО – 1 267 ед.,
- самолетов – 434 ед.,
- вертолетов – 347 ед.,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 582 (+539) ед.,
- крылатых ракет – 4 137 ед.,
- кораблей / катеров – 28 ед.,
- подводных лодок – 2 ед.,
- автомобильной техники и автоцистерн – 72 688 (+101) ед.,
- специальной техники – 4 035 ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 410-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.