За прошедшие сутки на фронте Силы обороны Украины ликвидировали не менее 750 российских военных.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

Потери врага на 3 января 2026

личного состава – около 1 210 630 (+750) человек,

танков – 11 497 (+3) ед,

боевых бронированных машин – 23 855 (+4) ед,

артиллерийских систем – 35 744 (+24) ед,

РСЗО – 1 590 (+1) ед.,

средств ПВО – 1 267 ед.,

самолетов – 434 ед.,

вертолетов – 347 ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 99 582 (+539) ед.,

крылатых ракет – 4 137 ед.,

кораблей / катеров – 28 ед.,

подводных лодок – 2 ед.,

автомобильной техники и автоцистерн – 72 688 (+101) ед.,

специальной техники – 4 035 ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 410-е сутки.

