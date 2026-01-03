Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский останется на своей должности.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами 3 января.

Зеленский о главкоме ВСУ

— Сегодня замена главнокомандующего не предусматривается, — утверждает глава государства.

Недавно президент анонсировал перезагрузку всех процессов, в частности, Вооруженных сил Украины, Кабинета министров, правоохранительной и системы безопасности, Министерства обороны и производств Укроборонпрома.

По словам Зеленского, речь идет о том, что будут предприниматься постепенные шаги. Однако он не готов сегодня заменить главнокомандующего ВСУ.

Как утверждает глава государства, сейчас Украина находится в программе большой перезагрузки, которую начали с Кабинета министров Украины, но там еще не реализованы все планы.

3 января Владимир Зеленский анонсировал назначение Сергея Кислицы на должность первого заместителя руководителя Офиса президента. До этого он был первым заместителем министра иностранных дел Украины.

Кроме этого, Зеленский инициировал замену руководителей ОВА в пяти областях Украины. По его словам, решения будут приняты 4 января.