Графики отключения света 5 января будут применены в большинстве областей
В понедельник в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для предприятий.
Графики отключения света по всей Украине
— Завтра, 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — сообщила компания Укрэнерго.
Причиной введения ограничительных мер стали последствия ракетных и дроновых атак РФ на энергетические объекты.
Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений следует проверять на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.
В Укрэнерго призвали экономно пользоваться электроэнергией.
Графики отключения света в Киеве
Компания ДТЭК предоставила графики отключения электроэнергии, которые будут действовать завтра в Киеве.
Графики отключения света в Киевской области
Стало известно, как будут отключать свет в понедельник в Киевской области. Графики обнародовал ДТЭК на своих страницах в социальных сетях.
Графики отключения света в Днепре и области
Как будут отключать электроэнергию в Днепропетровской области 5 января можно узнать из графиков, предоставленных компанией ДТЭК.
Напомним, с 1 января страны ЕС увеличили предельный месячный объем экспорта электроэнергии в Украину и Молдову до 2450 МВт. В декабре 2025 года он составлял 2300 МВт.
Глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что расширение возможностей импорта поможет более эффективно балансировать украинскую энергосистему.