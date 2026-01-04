В понедельник в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для предприятий.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — сообщила компания Укрэнерго.

Причиной введения ограничительных мер стали последствия ракетных и дроновых атак РФ на энергетические объекты.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений следует проверять на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

В Укрэнерго призвали экономно пользоваться электроэнергией.

Графики отключения света в Киеве

Компания ДТЭК предоставила графики отключения электроэнергии, которые будут действовать завтра в Киеве.

Графики отключения света в Киевской области

Стало известно, как будут отключать свет в понедельник в Киевской области. Графики обнародовал ДТЭК на своих страницах в социальных сетях.

Графики отключения света в Днепре и области

Как будут отключать электроэнергию в Днепропетровской области 5 января можно узнать из графиков, предоставленных компанией ДТЭК.

Напомним, с 1 января страны ЕС увеличили предельный месячный объем экспорта электроэнергии в Украину и Молдову до 2450 МВт. В декабре 2025 года он составлял 2300 МВт.

Глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что расширение возможностей импорта поможет более эффективно балансировать украинскую энергосистему.