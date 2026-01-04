В понедельник в большинстве регионов будут применяться графики почасовых отключений электроэнергии, а также графики ограничения мощности для предприятий.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 5 января, в большинстве регионов Украины будут применяться графики почасовых отключений и графики ограничения мощности для промышленных потребителей, — сообщила компания Укрэнерго.

Причиной введения ограничительных мер стали последствия ракетных и дроновых атак РФ на энергетические объекты.

Ситуация в энергосистеме может меняться, поэтому время и объем отключений следует проверять на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

Сейчас смотрят

В Укрэнерго призвали экономно пользоваться электроэнергией.

Графики отключения света в Киеве

Компания ДТЭК предоставила графики отключения электроэнергии, которые будут действовать завтра в Киеве.

відключення світла в Києві
відключення світла в Києві
відключення світла в Києві
відключення світла в Києві

Графики отключения света в Киевской области

Стало известно, как будут отключать свет в понедельник в Киевской области. Графики обнародовал ДТЭК на своих страницах в социальных сетях.

відключення світла в Київській області
відключення світла в Київській області
відключення світла в Київській області
відключення світла в Київській області

Графики отключения света в Днепре и области

Как будут отключать электроэнергию в Днепропетровской области 5 января можно узнать из графиков, предоставленных компанией ДТЭК.

відключення світла у Дніпрі
відключення світла у Дніпрі
відключення світла у Дніпрі
відключення світла у Дніпрі

Напомним, с 1 января страны ЕС увеличили предельный месячный объем экспорта электроэнергии в Украину и Молдову до 2450 МВт. В декабре 2025 года он составлял 2300 МВт.

Глава правления Укрэнерго Виталий Зайченко заявил, что расширение возможностей импорта поможет более эффективно балансировать украинскую энергосистему.

Читайте также
РФ выпустила по Украине за неделю более 1070 бомб, до 1 тыс. БпЛА и 6 ракет – Зеленский
Зеленский назвал, какое количество вооружения РФ применила по Украине для атак

Связанные темы:

Отключение электроэнергиивідключення світлаДТЭКУкренерго