За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 191 боевое столкновение.

За прошедшие сутки противник нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 41 авиационный удар с применением 110 управляемых авиабомб.

Зафиксировано 3440 ударов дронами-камикадзе, враг осуществил 2341 обстрел.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 3 января.

Карта боевых действий в Украине на 4 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 411-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.