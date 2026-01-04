Кадровые решения в Офисе президента имеют целью сосредоточить ключевых участников переговорного процесса непосредственно в подчинении главы государства и усилить координацию между безопасностью и дипломатическим направлениями.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге в Киеве после встречи с советниками западных лидеров.

Зеленский о причинах назначения Буданова руководителем ОП

Владимир Зеленский заявил, что назначение Кирилла Буданова главой Офиса президента является частью стратегии по укреплению переговорной позиции Украины.

Он подчеркнул, что формирует команду, которая будет отвечать за мирные переговоры и решения в сфере безопасности.

— Я усиливаю переговорную команду. Вот что я делаю, — сказал Зеленский.

По его словам, в ключевой состав переговорной группы входят секретарь СНБО Рустем Умеров, первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица, который переходит на должность первого заместителя руководителя ОП, а также Кирилл Буданов как глава Офиса президента.

Президент подчеркнул, что все члены переговорной команды теперь находятся в его прямом подчинении и работают непосредственно на Банковой.

— То есть моя переговорная группа полностью в этом здании, — пояснил он.

Зеленский также отметил, что последние кадровые решения направлены на усиление двух ключевых направлений — переговорного под председательством президента и военного.

Напомним, что 2 января президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что предложил руководителю Главного управления разведки Минобороны Кириллу Буданову возглавить Офис президента.

Глава государства объяснил это необходимостью усиления безопасности и дипломатического компонентов в период войны и подготовки к возможным мирным переговорам.

Кирилл Буданов подтвердил, что принял предложение, назвав новую должность рубежом ответственности и честью служить Украине в исторический момент.