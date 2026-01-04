Сергей Дейнеко назначен советником министра внутренних дел Украины по вопросам безопасности государственной границы, при этом он не покидает военную службу и после реабилитации вернется к боевой работе.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Сергей Дейнеко назначен советником министра МВД: что известно

На должности советника Сергей Дейнеко будет оказывать экспертную поддержку руководству МВД, делиться управленческим и боевым опытом, а также участвовать в выработке решений в сфере безопасности государственной границы.

Сейчас смотрят

Речь идет, в частности, о консультациях с учетом реалий войны и практических потребностей подразделений, которые непосредственно выполняют задачи на фронте и пограничных направлениях.

Что известно о Сергее Дейнеко

Сергей Дейнеко имеет более шести лет управленческого опыта на посту главы Государственной пограничной службы Украины и значительные боевые достижения.

С учетом рекомендаций врачей он будет проходить непродолжительную реабилитацию после многолетней службы.

После этого Дейнеко будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы, совмещая эту работу с функциями советника.

Ожидается, что его советы по боевым позициям будут иметь более практическую ценность и соответствовать актуальным вызовам войны.