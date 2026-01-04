Сергей Дейнеко стал советником министра МВД и вернется к боевой службе
Сергей Дейнеко назначен советником министра внутренних дел Украины по вопросам безопасности государственной границы, при этом он не покидает военную службу и после реабилитации вернется к боевой работе.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Сергей Дейнеко назначен советником министра МВД: что известно
На должности советника Сергей Дейнеко будет оказывать экспертную поддержку руководству МВД, делиться управленческим и боевым опытом, а также участвовать в выработке решений в сфере безопасности государственной границы.
Речь идет, в частности, о консультациях с учетом реалий войны и практических потребностей подразделений, которые непосредственно выполняют задачи на фронте и пограничных направлениях.
Что известно о Сергее Дейнеко
Сергей Дейнеко имеет более шести лет управленческого опыта на посту главы Государственной пограничной службы Украины и значительные боевые достижения.
С учетом рекомендаций врачей он будет проходить непродолжительную реабилитацию после многолетней службы.
После этого Дейнеко будет назначен командиром боевого подразделения Госпогранслужбы, совмещая эту работу с функциями советника.
Ожидается, что его советы по боевым позициям будут иметь более практическую ценность и соответствовать актуальным вызовам войны.