За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения.

Вчера оккупанты нанесли 23 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 75 управляемых авиабомб.

Кроме этого, россияне привлекли к поражению 4663 дрона-камикадзе и осуществили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Сейчас смотрят

Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 4 января.

Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.