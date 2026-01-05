Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
2 мин.
Карта боевых действий на 5 января 2026 года – ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировано 154 боевых столкновения.
Вчера оккупанты нанесли 23 авиационных удара, применили одну ракету и сбросили 75 управляемых авиабомб.
Кроме этого, россияне привлекли к поражению 4663 дрона-камикадзе и осуществили 3057 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба по состоянию на вечер 4 января.
Карта боевых действий в Украине на 5 января 2026
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 412-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.