Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодняшние российские атаки по украинским городам в очередной раз показали, что Россия не воспринимает всерьез дипломатическую работу по миру.

Об этом глава государства сказал в своем видеообращении.

Зеленский об атаках РФ 6 января

По его словам, после вражеских ударов в Харькове, Днепре и других наших городах продолжается ликвидация последствий.

Сейчас смотрят

В Киеве сегодня российские цели повредили больницу – абсолютно гражданский объект, подчеркнул Зеленский.

В Днепре вражеские дроны попали в гражданское предприятие, которое занимается производством подсолнечного масла.

– И это для России, как оказывается, тоже мишень. В Харькове россияне ударили прямо по теплу, по энергии для людей, по обычной жизни – баллистика против энергетики. В Херсоне ремонтные бригады, энергетики работали, чтобы восстановить подачу электричества после российских ударов, – сказал глава государства.

По словам президента, все эти атаки по Украине свидетельствуют о том, что Россия не воспринимает всерьез дипломатическую работу, которую с ней пытаются вести цивилизованные страны.

Россия затягивает войну и пытается нанести Украине как можно больше вреда, ведь для россиян это неизменная стратегия, говорит президент Владимир Зеленский.

В то же время стратегия Украины – это защита жизни.

Сегодня в Днепре россияне атаковали дронами завод американской компании Бунге из Сент-Луиса. В результате попадания на дороги вылилось 300 тонн масла. Коммунальные службы занимаются уборкой.